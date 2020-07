Ristorante sospeso, Confcommercio a Paoletti: "Riveda sua intransigente posizione"

Golfo dei Poeti - Va bene l'occupazione di suolo pubblico gratuita per dare una mano nella ripresa post emergenza sanitaria, ma senza esagerare. Così, per un'attività di ristorazione lericina che, secondo Palazzo civico, è andata oltre, sono scattati sanzione e sospensione per una settimana. “Ci auguriamo che il signor sindaco Leonardo Paoletti riveda la sua intransigente posizione – si fanno sentire da Fipe Confcommercio La Spezia -. Pensiamo che, nel momento difficilissimo che l’intero settore turistico sta vivendo, accanirsi contro chi affronta la tempesta, è un puro controsenso. Sì, è vero, esistono le leggi e vanno rispettate. Ma a volte la convivenza implica mutua comprensione. Quella stessa che i commercianti lericini paiono aver digerito, a fronte di un paese blindato, a un lungomare a quattro corsie pedonali ma chiuso ai servizi essenziali di trasporto, a una pessima immagine di paese arroccato, irraggiungibile, vietato”.

Prosegue l'associazione: “Oggi che il pericolo sanitario sembra scemare, non solo le limitazioni vengono ribadite con apposita ordinanza, ma un collega che chiedeva soltanto di lavorare per tentare di spuntarla contro la crisi, si vedrà precludere la possibilità di farlo nella prima settimana di luglio: il primo spiraglio di attività dopo mesi di sosta forzata”.

REDAZIONE

02/07/2020 13:34:43