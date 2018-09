Golfo dei Poeti - "Mattinata intensa per i nostri ragazzi che hanno lavorato senza sosta per oltre 2 ore, al termine delle quali, hanno raccolto un ricco bottino: plastica, vetro, carta e centinaia di mozziconi di sigarette, depositati tra gli scogli e le aiuole dei giardini di Lerici". E' il commento della consigliera comunale con delega ai rifiuti del Comune di Lerici Claudia Gianstefani che si affida ai social network per stilare un bilancio della giornata ambientalista.

"Ringrazio innanzitutto le famiglie - commenta - che hanno accompagnato i propri figli, Alessandra Conversi (referente della manifestazione) del Circolo Legambiente Lerici, la professoressa Roberta Guareschi, che ha saputo coinvolgere i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Lerici in modo eccezionale, il Presidente della cooperativa Ma.Ris. Fabrizio Augello e il responsabile di servizio Milia Gian Paolo per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti e la Pubblica Assistenza per il supporto. I piccoli cittadini ci hanno dimostrato che una comunità che collabora ottiene grandi risultati!".



30/09/2018 20:36:31