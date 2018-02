Golfo dei Poeti - La commissione elettorale comunale è convocata nella sede del comune di Porto Venere in pubblica adunanza per il giorno otto febbraio 2018, alle ore 12 per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che si svolgeranno domenica 4 marzo 2018

