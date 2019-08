Golfo dei Poeti - Da questa mattina nel panorama che si gode da Porto Venere verso la Palmaria e il Golfo si staglia la sagoma inconfondibile di Al Lusail, il megayacht dell'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani.



Il panfilo, del valore di 300 milioni di euro, ha una lunghezza complessiva di 123 metri, il fascio di 23 e un pescaggio di 5,5 metri. Lo scafo è realizzato in acciaio mentre la sovrastruttura è in alluminio con ponti in teak. Lo yacht è dotato di stabilizzatori a velocità zero, palestra, ascensore, piscina, cinema, garage per tender con tender di servizio di 9,10 m, piattaforma da nuoto, aria condizionata, barbecue, beach club, salone di bellezza, pista per elicotteri e luci subacquee.



Tamim bin Hamad è nato il 3 giugno 1980 a Doha, Qatar ed è il quarto figlio dello sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani e il secondo figlio di Mozah bint Nasser Al Missned, seconda moglie di Hamad. Tamim ha ricevuto la sua formazione presso la britannica Sherborne School nel Dorset, dove ha ricevuto gli A Levels nel 1997. Ha poi frequentato la Royal Military Academy Sandhurst, laureandosi nel 1998.

Tamim è stato impiegato come sottotenente nelle forze armate qatariote dopo la laurea. Egli divenne l'erede al trono del Qatar il 5 agosto 2003, quando suo fratello maggiore Jasim rinunciò alla sua pretesa al titolo. Da allora è stato istruito per assumere l'incarico, lavorando in massima sicurezza nel campo dell'economia. Lavorando in un incarico di sicurezza nel governo, ha promosso forti legami con l'Arabia Saudita, vicino e rivale spesso polemico con il Qatar. Si pensa che possa aver giocato un ruolo chiave nel sostegno del Qatar ai ribelli libici, che hanno spodestato Mu'ammar Gheddafi. Nel 2009, è stato nominato vice comandante in capo delle forze armate del Qatar.



Tamim ha promosso lo sport come componente dell'offerta del Qatar per elevare il suo profilo internazionale. Nel 2005, ha fondato il Qatar Sport Investments, che detiene il Paris Saint-Germain tra gli altri investimenti. Nel 2006, ha presieduto il comitato organizzatore dei XV Giochi asiatici a Doha. Sotto la sua guida, tutti i paesi membri hanno partecipato alla manifestazione, per la prima volta nella sua storia. Quell'anno l'egiziano Al-Ahram ha votato Tamim "la migliore personalità dello sport nel mondo arabo". Sotto la sua guida, il Qatar ha vinto i diritti per ospitare i Campionati Mondiali di Nuoto del 2014 e il campionato mondiale di calcio 2022. Tamim è membro del Comitato Olimpico Internazionale e presidente del Comitato Olimpico Nazionale. Si diresse anche verso la candidatura di Doha per le Olimpiadi del 2020, poi fallita.



Tamim dirige il consiglio di amministrazione del Qatar Investment Authority. Sotto la sua guida, il fondo sovrano ha investito miliardi in imprese britanniche e non solo. Possiede grandi quote della Barclays, Sainsbury's, e Harrods, Volkswagen, Walt Disney, The Shard, Heathrow Airport, Siemens e Royal Dutch Shell e anche una quota del più alto edificio d'Europa, lo Shard London Bridge. Il fondo sovrano, con un patrimonio da più di 600 miliardi di dollari, è proprietario, oltre che della squadra di calcio del Psg, del piano di sviluppo Porta Nuova e dello storico Hotel Gallia a Milano, di molti complessi alberghieri turistici della Costa Smeralda in Sardegna, dell'ex ospedale San Raffaele di Olbia ed è sponsor dell’AS Roma.



Tra il Qatar e il golfo spezzino esiste un ulteriore legame: Fincantieri sta realizzando le corvette per la Marina qatariota.

20/08/2019 15:35:06