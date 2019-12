- Nuovo regolamento dell'occupazione del suolo pubblico in consiglio comunale a febbraio. Questo l'auspicio dell'amministrazione comunale di Lerici, come spiegato stamani in commissione capigruppo dal sindaco Leonardo Paoletti, che nell'occasione ha consegnato agli esponenti dell'opposizione la bozza dell'elaborato. "E' una pratica in sospeso da qualche anno, adesso vogliamo chiudere - ha osservato il primo cittadino -. Abbiamo già trasmesso le carte alle associazioni dei commercianti per avere le loro osservazioni ma non ce le hanno fatte ancora pervenire". Quando arriveranno ci sarà un ulteriore passaggio in commissione, verosimilmente a gennaio, per poi portare la questione nella massima assemblea civica. Nell'ambito del Regolamento, l'intento è ricondurre alcune zone a 'progetti unitari'. Tra queste Piazza Garibaldi, uno dei luoghi simbolo di Lerici, spesso oggetto di dibattito perché da molti ritenuta 'invasa' dalle strutture di bar e ristoranti. A fare le spese, anche la statua che raffigura l'Eroe dei due mondi."Abbiamo fatto fare uno studio per capire come risolvere i problemi. Abbiamo chiesto ad esempio di ridurre l'impatto dei dehors sulle facciate, quindi via quegli ombrelloni, e di immaginare strutture trasparenti. Vogliamo un po' 'rompere' le forme nonché ridurre e riorganizzare gli spazi occupati. Le strutture esterne delle attività non possono essere così a ridosso delle abitazioni. Si è anche ormai perso il cono visivo verso l'oratorio di San Rocco". Generale intento di Palazzo civico, come spiegato dal sindaco, è arrivare a strutture esterne più consone - quindi di minor impatto - ma mantenibili tutto l'anno. Tra i propositi, anche indirizzare verso una certa qualità e uniformità gli arredi. L'ex sindaco Emanuele Fresco ha chiesto una soluzione "per il problema dei bidoni della spazzatura delle attività commerciali", ritenuti elemento di degrado, mentre la consigliera De Luca ha auspicato di approvare al Regolamento "in tempi che consentano alle attività di programmare gli investimenti". Comune a tutti la volontà di stabilire nuove norme e arrivare a un'immagine e una sistemazione diverse per Piazza Garibaldi.