Golfo dei Poeti - L'attivista pizzarottiano Fabio Vistori, lericino, ha avviato su Firmiamo.it una petizione online per chiedere la reintroduzione delle campane per la raccolta del vetro nel territorio comunale di Lerici, dove ora tale materiale viene raccolto nell'ambito del 'porta a porta'. “Secondo un dossier di Assovetro basato su statistiche CoReVe – si legge nella petizione - il sistema che nel tempo si è dimostrato essere il più efficace, efficiente ed economico, cioè utile a soddisfare le esigenze delle attività di riciclaggio, è la raccolta monomateriale del vetro mediante campane. Le campane permettono di riciclare il 96% contro il 90% del porta a porta. Chiediamo quindi di separare la raccolta del vetro dalla attuale raccolta porta a porta e reinserire le campane del vetro sul territorio del comune di Lerici, opportunamente controllate da telecamere per prevenire conferimenti inidonei e eventuali atti vandalici. La raccolta mono-materiale di solo vetro mediante “campane”, consente il migliore risultato con i minori scarti. Il reinserimento delle campane del vetro fa quindi bene all'ambiente e ai cittadini che vedrebbero semplificarsi i conferimenti porta a porta”. Petizione a questo link: https://firmiamo.it/riportiamo-le-campane-del-vetro-a-lerici

Per chi suona la campana... del vetro. A Lerici scatta la petizione Una raccolta firme online per reintrodurre i contenitori stradali.

