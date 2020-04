Ombrelloni anche nelle spiagge libere, quando sono pieni non si entra più

Golfo dei Poeti - Se non si potrà andare al mare, la stagione sarà persa e occorrerà farsene una ragione e leccarsi le ferite. Ma se invece, in qualche misura, tintarella, sabbia e tuffi saranno consentiti, allora è necessario già pensare ora a come renderli compatibili con la necessità di rispettare le norme anti contagio – in particolare il distanziamento sociale – che verosimilmente ci faranno compagnia ancora per un pezzo non trascurabile di cammino. Tutto questo a Lerici lo sanno bene. Gli utenti del litorale, gli amministratori, i gestori delle spiagge. Tant'è che questi ultimi – precisamente i sette gestori delle libere attrezzate – hanno scritto a Palazzo civico lanciando alcune idee per una stagione col motore al minimo dei giri, ma comunque praticabile. Sempre che arrivi l'ok nazionale alla frequentazione delle spiagge. I sette gestori, che parlano di una stagione già ad oggi compromessa, immaginano lo stop, per l'estate 2020, della divisione tra la spiaggia attrezzata e la spiaggia libera ad essa connessa, in virtù di una distribuzione di lettini e ombrelloni sull'intera area in concessione, in numero necessario – sempre a rischio d'impresa - a coprire i costi dei servizi base per consentire la fruizione della spiaggia: bagnini, pulizia, servizi igienici e docce, chiosco, smaltimento rifiuti, più le dotazioni e gli accorgimenti dettati dai decreti presidenziali sul Covid-19. Tutto questo anche mirando a garantire la continuità lavorativa del personale. I concessionari chiedono anche al Comune l'annullamento della Tari e del canone demaniale 2020, nonché il posticipo di un anno della scadenza della concessione novennale (portandola quindi al 2027).



Della 'ripartenza' delle spiagge si è parlato approfonditamente anche stasera in commissione capigruppo. “Se sarà possibile andare al mare – ha detto il sindaco Leonardo Paoletti - una soluzione potrebbe essere ombrelloni e lettini più radi solo nelle libere attrezzate. Oppure mettere ombrelloni e lettini che restano inutilizzati anche nella spiaggia libera garantendone la fruizione gratuita, ma nel momento in cui sono tutti utilizzati non entra più nessuno”. Questo perché sia rispettato il necessario distanziamento sociale. “Certo, per una soluzione del genere serve personale adeguato, non può essere il bagnino o il nostro personale a tenere fuori le persone”, ha aggiunto il sindaco, che ha cominciato a ragionarne con la vigilanza privata. “Il prolungamento della concessione non so se sia giuridicamente possibile – ha seguitato il primo cittadino -. Di certo in concessionari hanno lavorato bene, non vogliamo dar loro il colpo di grazia, vogliamo conservarli”. E se sarà ok a un'estate in spiaggia - per quanto regimentata -, le scogliere saranno tuttavia con ogni probabilità interdette. Unanime inoltre il parere negativo - e più che altro la sorpresa che qualcuno possa averci pensato davvero - rispetto ai box in plexiglass in cui confinare i bagnanti.



Così dall'opposizione l'ex sindaco Emanuele Fresco: “Non vorrei passare per leghista – ha ironizzato il consigliere di centrosinistra – ma penso che per le spiagge libere andrebbe data priorità ai residenti”. Aspetto che ha trovato concorde Paoletti: “Sì, si potrebbe immaginare di rendere le spiagge libere ai soli residenti, magari prevedendo un pass di accesso”. “Mi metto nei panni di chi fa impresa nel settore delle spiagge, non è una situazione facile e le spese ci sono – ha osservato il capogruppo di Cambiamo in Comune Andrea Ornati -. Giusto provare a immaginare modalità per riuscire a partire con le attività, qualora sia possibile”. “Per quest'anno tutto quello che si riuscirà a fare sarà qualcosa di guadagnato vista la catastrofe che stiamo vivendo. Dovremo accontentarci”, ha detto il capogruppo di maggioranza Massimo Carnasciali, mentre dall'opposizione Maria Chiara De Luca (Golfo dei poeti), dal discorso dell'eventuale ripresa sul litorale, si è collegata a quello della necessità di pianificare la questione scuola (“programmiamo, in attesa delle scelte ministeriali”) e di pensare a soluzioni sicure per far uscire di casa gli adolescenti per un'ora d'aria dopo tanta 'reclusione' (“ci sono situazioni di sofferenza”). A proposito di scuola, Ornati ha accennato alla possibilità di valutare “la riapertura per qualche mese di strutture come quella di Tellaro”, in modo da spalmare meglio gli alunni nelle classi.



16/04/2020 21:31:33