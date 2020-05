Olivia O e la sua prua "invertita" in rada in mezzo al Golfo

Golfo dei Poeti - La sua sagoma inconfondibile si staglia da qualche giorno nel bel mezzo del golfo della Spezia, ma in pochi l'avevano notata a causa delle scarse presenze in mare di questo periodo di lenta ripresa dall'emergenza Covid-19.

Poi una fotografia postata sui social da Angelo Majoli, il decano dei muscolai spezzini, l'ha mostrata pubblicamente e in molti si sono chiesti come mai Olivia O, questo il nome dello yacht che naviga sotto bandiera delle Cayman Islands, abbia una prua così strana.



Lo scafo, varato nel 2018 e annunciato nel 2016 come prima avventura nel mondo degli yacht di lusso del colosso commerciale norvegese Ulstein Verft, è frutto della collaborazione tra i famosi designer con sede a Monaco Espen Øino e Ulstein, sfociata nella piattaforma X-Bow, progettata per resistere alle condizioni più difficili e a mantenere il comfort di bordo anche ad alta velocità.

La particolare foggia della prora (che sembra quasi una chiglia montata al contrario) è infatti una sorta di marchio di fabbrica per i cantieri norvegesi, che la propongono anche per navi cargo, pescherecci e imbarcazioni da lavoro per garantire la possibilità di operare anche in condizioni meteomarine che per altre tipologie di scafi sarebbero proibitive.

La prima nave da crociera progettata da Ulstein con la stessa piattaforma promette, per esempio, di evitare il mal di mare per i passeggeri, garantendo, evidentemente, una miglior tenuta alle onde e un minor beccheggio.



La nave, che raggiunge una lunghezza di 88,5 metri, può ospitare fino a 20 persone in otto cabine alte 2 metri e 70, rifinite secondo uno standard elevato con lo scopo di garantire uno spazio confortevole ad ogni passeggero, mentre gli alloggi dell’equipaggio garantiscono spazio per 30 persone. Per intrattenere i convitati sono disponibili una spa, una sala cinema, una piscina di 10 metri ed un eliporto. La velocità massima registrata per Olivia O è di 16,6 nodi.

TH.D.L.

14/05/2020 15:10:57