Golfo dei Poeti - Tra i punti caldi dell'agenda dell'amministrazione comunale di Lerici c'è il recupero e la valorizzazione degli oliveti del Caprione. Un fronte complesso e che tocca più ambiti: dalla difesa delle colture tradizionali alla lotta contro il dissesto idrogeologico e l'abbandono del territorio - ricadente nell'area del dibattutissimo Parco -, passando per la promozione turistica. Di questo hanno parlato ieri in Comune l'amministrazione lericina e rappresentati dell'Istituto agrario Parentucelli Arzelà di Sarzana, con la volontà di impostare un percorso comune dalle ricadute concrete, tangibili. Il discorso è in fase embrionale, ma ben si avverte l'importanza di provare ad arrivare in fondo.



"Stiamo mettendo insieme le forze con l'Istituto agrario per un progetto di rilancio e recupero degli oliveti - spiega il sindaco Leonardo Paoletti - strettamente legato alla valorizzazione della sentieristica, del turismo. L'auspicio è coinvolgere anche l'Istituto alberghiero Casini. Immaginiamo di valorizzare l'olivo - associandogli altre colture - producendo prodotti da commercializzare e offrire lungo la rete sentieristica, con il coinvolgimento degli agriturismi esistenti nell'area Caprione".



Ai primi di maggio si terrà un'assemblea pubblica - si pensa di farla simbolicamente, visto il tema, alla Serra - alla quale saranno invitati i proprietari degli oliveti lasciati incolti per chiedere la loro collaborazione al progetto. "In ogni caso è intenzione di questa amministrazione intervenire perché i proprietari dei terreni abbandonati si adoperino per mantenere gli oliveti e ripristinare i muretti a secco e in generale mettere in atto tutte quelle azioni a tutela del territorio e dei sentieri", spiega il sindaco. Come a dire: in un modo o nell'altro, bisogna metter mano all'ingarbugliata situazione della collina. A proposito: il Comune intende installare un sistema di cremagliere per raggiungere gli appezzamenti non serviti dalle strade carrabili. Il ragionamento è avviato e sono già stati fatti dei sopralluoghi. "Quando partirà il progetto di recupero degli oliveti? Prima parte, meglio è - conclude Paoletti -. Siamo ben determinati ad andare in fondo".



N.RE

14/03/2018 10:49:51