Modifiche alla viabilità a Tellaro e alla Rocchetta per asfaltature

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici comunica le seguenti variazioni straordinarie alla viabilità: da lunedì 22 a mercoledì 24 giugno sarà interdetto il traffico veicolare a Tellaro, nel tratto compreso tra il parcheggio riservato ai residenti (altezza locanda Miranda) e piazza Rainusso, dalle ore 8:30 alle 11:30 e dalle ore 13:30 alle 17:30, per intervento di asfaltatura. Sarà garantito il transito per emergenze e quello dei residenti per esigenze di assoluta necessità, compatibilmente alla sicurezza del cantiere.



Da lunedì 22 e martedì 23 giugno saranno possibili eventuali disagi sulla strada della Rocchetta per intervento di asfaltatura, dalle ore 8 alle 18 con pausa dalle ore 12 alle 13.

Redazione

20/06/2020 15:00:51