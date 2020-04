Magnate russo dona mezzo milione a Lerici

Golfo dei Poeti - Lerici riceve un sostanzioso attestato di affetto. Il conto corrente aperto dal Comune per ricevere donazioni con le quali far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha incamerato nei giorni scorsi l’importante contributo di 500mila euro. Il benefattore è l’imprenditore russo Leonid Boguslavsky, proprietario di una villa che si affaccia sul Golfo dei Poeti e profondamente innamorato di Lerici e delle sue bellezze. Consapevole delle difficoltà derivate dall’emergenza sanitaria in corso, Boguslavsky non ha esitato a tendere una mano a quella che considera la sua città adottiva, offrendo il suo contributo - ben mezzo milione di euro - alla comunità lericina.

Studioso di scienze e appassionato sportivo, Boguslavsky, che ha costruito un impero nel settore del capital venture, ha acquistato alcuni anni fa casa nel territorio lericino, dove trascorre parte del suo tempo in maniera riservata e discreta.



“Credo di interpretare il pensiero di tutti i miei concittadini esprimendo la più profonda gratitudine nei confronti di Leonid per l’importante sostegno che ci ha offerto – commenta il sindaco Leonardo Paoletti -. La donazione rappresenta una vera boccata d’ossigeno per la comunità lericina, che sta attraversando, come tutti, un momento critico dal punto di vista economico. Grazie a questo contributo saremo in grado di offrire un ulteriore sostegno alle famiglie che si trovano in difficoltà e alle aziende del territorio, per aiutarle a superare questa fase di interruzione lavorativa e le criticità che si presenteranno al momento del riavvio delle attività. Ho già avuto occasione di informare i capigruppo in sede di commissione e l’importante gesto ha ricevuto il plauso dell’intero consiglio comunale”.

Redazione

17/04/2020 19:13:16