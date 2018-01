Golfo dei Poeti - Nicola Parise, lericino, classe 1991, è il nuovo campione dell'Eredità, quiz di Rai Uno condotto da Fabrizio Frizzi. Si è imposto su tutti gli altri concorrenti nella puntata di stasera. Nicola, che ha fatto il Liceo Costa per poi condurre brillanti studi di giurisprudenza, ha anche superato brillantemente la prova finale de 'La ghigliottina', indovinando la parola segreta: compito. Il malloppo di partenza - 200mila euro, complice qualche sforbiciata di troppo, si è notevolmente ridotto, ma il giovane originario di Lerici è riuscito comunque a portare a casa 25mila euro. E naturalmente per lui l'avventura a L'Eredità continua.

