Golfo dei Poeti - Quasi 3 milioni di opere pubbliche in più per il 2018 di Lerici. Questo dice il piano triennale dei lavori pubblici che è parte integrante del bilancio di imminente approvazione. Il ritocco rispetto al menù messo nero su bianco lo scorso autunno è significativo: se per il 2019 e per il 2020 la bilancia degli interventi ha sempre lo stesso peso - 17 milioni l'anno prossimo, oltre 5 fra due anni -, per il 2018 si passa da 4 milioni e 700mila euro a 7 milioni e mezzo.



Dove sta la differenza? Una grossa fetta di lavoro la fa l'inserimento di una manutenzione straordinaria delle strade comunali (663mila euro) e di una manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali (695mila euro). Della prima nel piano ottobrino non si parlava, della seconda sì, ma con una somma ben diversa: 195mila euro.



Altre new entry, i 110mila euro per sistemare sismicamente e mettere in sicurezza gli impianti sportivi e i 280mila per il potenziamento dell'illuminazione.



Va poi segnalata la concentrazione nel 2018 dei 690mila euro destinati ad adeguamento sismico, miglioramento sismico e messa in sicurezza degli edifici scolastici, pratica che prima Palazzo civico pensava di dividere tra quest'anno e il prossimo.



Il precedente piano non teneva poi conto dell'oltre mezzo milione di lavori previsti quest'anno per il campo di Falconara, che sarà completato nel 2019 con altri 350mila euro di lavori.



Il resto sono grossomodo conferme. C'è la messa in sicurezza della Marinella di San Terenzo, che andrà avanti fino al 2020 e costerà circa un milione e mezzo. C'è Piazza Battisti, il cui rifacimento da 360mila euro si completerà nell'anno corrente, e ancora Piazza Brusacà, che pesa oltre un milione e 100mila euro e che sarà ultimata nel 2019. Il tunnel tra Via Gerini e Via Cavour finirà sotto i ferri quest'anno per primo e secondo lotto (350mila euro) e nel 2020 per il terzo (215mila). Altre conferme 2018, il 'Sentiero dei poeti' (270mila euro) e il miglioramento sismico e la riqualificazione della Scuola Cochrane (250mila euro).



Resta al 2019 la riorganizzazione della baia di Lerici, un intervento da 5 milioni di euro da realizzarsi con contributi privati. Partita da oltre 10 milioni, da giocarsi in project financing quella - non semplice né scontata - dei parcheggi interrati (Piazza Bacigalupi e La Vallata), al momento schedulati per 2019 e 2020. Si parla naturalmente anche dell'ampliamento del parcheggio della Serra: 2 milioni e 400mila euro (la stima a ottobre era inferiore al milione e 700mila) di lavori spalmati nel triennio.



Infine 200mila euro in più, rispetto al piano precente, per riparare i danni frutto di eventi calamitosi: siamo a oltre 2 milioni e 350mila euro tra 2018 e 2019.

N.RE

26/02/2018 21:02:14