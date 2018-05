Golfo dei Poeti - Stop Isee, benvenuto Isee Ff per la refezione scolastica. In altre parole, a Lerici, dal prossimo anno scolastico, il costo della mensa di scuole materne e scuole elementari non sarà più determinato dal semplice Isee, ma da questo integrato con il Fattore famiglia, di cui l'amministrazione lericina si fa prima portabandiera a livello ligure. Il tutto si tradurrà in minori spese per le famiglie lericina per circa 30mila euro complessivi: questa la somma che Palazzo civico conta di non incamerare più già dal 2018. Il Fattore Famiglia va ad associare alla dichiarazione Isee una serie di punteggi legati, per esempio, al numero di figli minorenni e alla presenza nel nucleo famigliare di persone portatrici di handicap. Sia l'Isee che il questionario online (www.nuovoff.it) finalizzato all'elaborazione del Fattore Famiglia dovranno essere compilati e consegnati entro il prossimi 31 luglio.



"Chi avrà un Isee Fattore famiglia inferiore ai 18mila euro, che corrisponde grossomodo a un vecchio Isee di 21mila euro, potrà aver degli sgravi sulla refezione - ha spiegato in commissione il consigliere comunale Marco Muro, delegato alla famiglia -. La tariffa massima di 4.45 euro a pasto resta invariata, come anche la minima di 1.93. Entro questo range si applica l'Isee Fattore famiglia. Il questionario tiene conto dei vari parametri relativi alla composizione del nucleo famigliare in maniera diversa rispetto al semplice Isee. Per fare un esempio, se per con l'Isee un figlio 0-5 anni contava 0.35, con il Fattore famiglia si passa a 0.70. Un valore che va a denominatore, quindi abbassa l'Isee Ff e aumenta le possibilità di ottenere agevolazioni".



Come detto, il tetto per ottenere 'sconti' è di 18mila euro Isee Fattore famiglia, pari a circa 21mila euro di Isee tradizionale. Fino a quest'anno invece la tariffa massima di 4.45 euro a pasto scattava dai 14.600 euro in su. "Al momento a Lerici quasi la totalità delle famiglie paga 4.45 euro a pasto, perché la maggior parte ha Isee superiore a 14.600 euro. Sono circa sessanta le famiglie che stanno al di sotto di questo valore e che attualmente hanno accesso a riduzioni legate al vecchio Isee", ha spiegato Muro. "Inoltre - ha continuato - chi sarà sotto i 4mila euro di Isee Fattore famiglia pagherà indistintamente 1.93 euro a pasto, la tariffa minima. Chi poi risulterà sotto i 2mila euro di Isee Fattore famiglia non pagherà nulla. Stimiamo che in quest'ultima condizione possa trovarsi una quarantina di famiglie". Come detto, il nuovo strumento tocca la refezione della scuola primaria e della materna. "I possibili ambiti di estensione sono la refezione delle scuole medie e la retta dell'asilo", ha aggiunto il consigliere delegato alla famiglia.



Palazzo civico a breve lancerà una campagna informativa dedicata al Fattore famiglia, strumento definito dal consigliere Manuela Mussi "il frutto di un grande lavoro, un importante sostegno alle famiglie. E in Liguria al momento siamo gli unici". Per l'assessore Aldo Sammartano si tratta "di un altro passo verso l'obbiettivo della gratuità totale della scuola dell'obbligo. Uno sforzo non banale". Che nel complesso chiederebbe al Comune di rinunciare a oltre 200mila euro annuali.

19/05/2018