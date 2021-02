Lerici, l'appello della Borgata: "Aiutateci a sopravvivere"

Golfo dei Poeti - "Purtroppo, questa seconda ed interminabile chiusura ci vede costretti a chiedere un aiuto a tutti i soci ed agli amici della Borgata". Così si apre l'appello dell'Arci Borgata di Lerici sulla piattaforma GoFoundMe, dove lo storico sodalizio di Piazza Garibaldi ha lanciato una raccolta fondi per sostenere il presidio, alle prese, come tante altre realtà, con le difficoltà dovute alle chiusure di questa era Covid. "Un piccolo gesto - spiegano - che può davvero aiutarci a sopravvivere. Noi teniamo duro per continuare a far vivere questa splendida realtà, ma chiediamo a voi, se potete, di aiutarci a superare questo momento davvero difficile".

REDAZIONE

01/02/2021 12:39:03