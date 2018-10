Golfo dei Poeti - Si sono conclusi gli interventi di ripristino delle murature presenti negli edifici delle strutture cimiteriali di Narbostro, San Terenzo e Tellaro. . E' stato inoltre avviato un percorso di riordino dei campi a terra, anche dal punto di vista del decoro, mediante l'utilizzo di ghiaino. Sono inoltre in corso di risoluzione le problematiche causate dalle infiltrazioni nelle coperture: nella “galleria” di Narbostro è infatti in fase di realizzazione un nuovo sistema di raccolta delle acque meteoriche, a cui seguiranno interventi di risanamento delle tegole e delle guaine presenti. In fase conclusiva anche la realizzazione dell'area dispersione ceneri. . Lavori in corso anche al Parco della Rimembranza, dove si sta provvedendo al taglio di alcune piante pericolanti che da anni limitano il libero accesso. Grazie all'intervento il Parco potrà a breve essere riaperto e tornare nuovamente accessibile al pubblico. .

