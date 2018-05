Golfo dei Poeti - La giunta comunale di Lerici ha approvato la proposta del sindaco Leonardo Paoletti di sottoporre all'esame del consiglio comunale il conferimento della cittadinanza onoraria al professor Enrico Calzolari, 80 anni. "Lericino d'origine - si legge in delibera - ha contribuito a promuovere l'immagine di Lerici grazie ai molteplici risultati raggiunti in campo storico, culturale e scientifico; per i propri studi e per la scoperta della farfalla dorata ai Monti di San Lorenzo, oltre che per l'impegno profuso nel diffondere la conoscenza delle tradizioni culturali e storiche del territorio e non ultimo per il contributo offerto al tessuto sociale locale che ha sostenuto in qualità di insegnante e fondatore dell'Istituto Alberghiero nonché socio e presidente della Pubblica assistenza lericina".



N.RE

19/05/2018 07:44:52