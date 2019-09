Golfo dei Poeti - Tre metri e mezzo di talento di fama mondiale oggi a Porto Venere. Sono infatti approdati nel Golfo dei Poeti due assolute stelle della Nba: sua maestà Lebron James – tre anelli in tasca – e il playmaker di Oklahoma Chris Paul. L'arrivo delle due stelle ha scatenato curiosità ed emozione, ovviamente – non ce ne voglia l'ottimo Paul – con un occhio di riguardo per Lebron, a detta di molti, al momento, il miglior giocatore di basket planetario, scettro idealmente ereditato da Kobe Bryant, stella di quei Los Angeles Lakers in cui James milita dal 2018 dopo una carriera spesa tra Cleveland e Miami. Le due stelle del parquet, entrambe con numerose presenze nella nazionale statunitense di basket, si aggiungono al firmamento di volti noti che ogni anno scelgono di far tappa nelle più suggestive mete della nostra provincia.

Per loro sbarco in calata poco prima di pranzo, si sarebbero poi seduti a tavola presso il Grand Hotel Porto Venere per tornare poi verso Portofino, dove pernottano, poco prima delle 16. Una bella giornata funestata dalla brutta notizia che arriva da Cleveland, ovvero la scomparsa di Fred McLeod, speaker e commentatore dei Cavaliers con cui Lebron ha giocato per quattro anni. Un dolore espresso anche attraverso Twitter dal campione.

10/09/2019 16:56:52