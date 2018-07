Golfo dei Poeti - Una troupe del Tg1 Rai sarà a Porto Venere domenica 22 luglio per realizzare un servizio riguardo al Tour dei Poeti, esperienza culturale promossa dal Grand Hotel Portovenere in collaborazione con due associazioni locali. Un vecchio peschereccio in legno restaurato, da cui ascoltare poesie in tre lingue (italiano, inglese e dialetto ligure), strumento musicale alla mano, le parole dei celebri scrittori e artisti che hanno animato nei secoli la vita culturale del Golfo di La Spezia riecheggeranno a bordo della Moby Dick. Un vero e proprio tuffo nella cultura e nell'ambiente marino pensato per un turismo particolarmente attento al territorio.



Il tour parte dal porticciolo di Porto Venere in direzione Lerici, attraversando il Golfo della Spezia a bordo della Moby Dick, l’imbarcazione che l'Associazione per il Mare, già da tempo utilizza per iniziative ambientali e di solidarietà. Un format che sta diventando un vero e proprio biglietto da visita per il Golfo e che, grazie al lavoro del Management del Grand Hotel ha già attratto l'interesse di agenzie, tour operator e clienti individuali principalmente in USA e Sud America. L’operazione nasce dalla partnership tra il Grand Hotel Portovenere, l'Associazione per il Mare e l’Associazione Mitilanti – spiega Cristina Raso, Marketing & Communication del Grand Hotel - dopo aver proposto questo evento artistico in terra ferma sulla Terrazza del Venus Bar ora abbiamo organizzato un vero e proprio percorso che racchiude mare, poesia e arte. Dopo il riscontro positivo degli ospiti abbiamo creduto nella valorizzazione del progetto inserendolo nell’area esperienze dell’hotel. Il Tour dei Poeti è nato infatti dalla volontà di creare qualcosa di nuovo sul territorio, un'esperienza per i clienti dell'hotel, ma anche dei turisti e “locali” più attenti agli aspetti evocativi che il nostro ambiente può offrire".



"Da circa due anni abbiamo messo in campo molte forze per costruire solide relazioni sul territorio – commenta il direttore Antonio Polesel - e siamo riusciti a ideare progetti in continua evoluzione per raccontare il territorio in modo diverso, con uno sguardo al passato ma anche con la consapevolezza di voler dare voce a persone e iniziative in chiave moderna che possano innovare e trarre nuova linfa dal nostro ricco passato storico-culturale. Siamo certi che questo tipo di attività aumenterà l’interesse verso l’intera area del Golfo, come indicazione alternativa per i viaggiatori che vogliono esplorare più a fondo. Siamo certi che in questo modo si potrà consolidare l’importanza a livello nazionale e internazionale rafforzando la possibilità per i viaggiatori, di aumentare i giorni di permanenza nei dintorni di Porto Venere".



Si tratta di tour ad alto contenuto di emozioni, dove poesia e musica, nelle mani di Filippo Lubrano e Manuel Picciolo, incontrano i grandi classici, in particolare, con letture da Byron, Montale, Patroni, arrivando fino alla contemporaneità, con Bertolani e il "fenomeno" del giovane collettivo indipendente "i Mitilanti". I brani e le letture vengono espresse anche in dialetto, mentre Manuel Piccolo suona composizioni originali scritte nel territorio ligure.

