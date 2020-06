Lavori in via dell'Olivo, scatta il divieto di balneazione

Golfo dei Poeti - Il sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani ha firmato oggi l'ordinanza relativa al divieto temporaneo di balneazione nella zona dell'Olivo. Il provvedimento è stato adottato in seguito ai lavori di somma urgenza che hanno preso il via lo scorso 17 giugno per la messa in sicurezza del tratto di via Olivo fra i civici 345 e 389. Le operazioni di costruzione delle fondazioni del muro di contenimento della strada hanno però provocato l'intorbidimento dell'acqua nella zona circostante e nella giornata di ieri Asl5 ha emesso una nota chiedendo di interdire la balneazione a tutela dei fruitori. Il divieto temporaneo riguarda la zona fra il litorale e i punti specificati nelle coordinate.

REDAZIONE

26/06/2020 20:20:07