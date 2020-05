La Venere Azzurra vuota, maggio e ottobre si sono invertiti

Golfo dei Poeti - Ordinata, pulita e perfetta. Sembra fremere dalla voglia di brulicare di vita la spiaggia della Venere Azzurra a Lerici in questa penultima domenica di maggio. Un periodo che coincide solitamente con i primi bagni per molti spezzini, ma anche per tanti turisti in arrivo per il fine settimana dal resto del Nord Italia. Oggi la vista di quell'ambito lembo di sabbia e rocce è quantomai anomala, cristallizzata ad una specie di inverno perenne se non fosse per ombrelloni e sdraio già in posizione con rigoroso distanziamento. La stagione balneare, con regole da Fase 2 da rispettare, inizierà il 29 maggio.

REDAZIONE

24/05/2020 14:45:05