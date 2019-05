- Dieci giorni fa in Regione è stato presentato ildestinato a forgiare la Palmaria de futuro . Ma, al netto di quello che verrà, c'è un presente da vivere. Da vivere “prima dell’inizio dei lavori che sicuramente trasformeranno l'isola”, come spiegano dall'associazione MyTrekking Liguria, che ha deciso di allestire una sorta di commiato escursionistico alla Palmaria com'è stata fino ad oggi. Il sodalizio, affiliato alla Fie (Federazione italiana escursionismo) e alla Fitel (Federazione italia tempo libero) ha infatti organizzato una serie di gite, a partire dal 9 giugno, per salutare l'isola portovenerese.“Nel mese di maggio – osservano da MyTrekking - è stato approvato il Masterplan per l’Isola Palmaria, ovvero una serie di interventi che prevedono il ripristino degli edifici esistenti, la trasformazione di parte di essi in alberghi, la realizzazione di una monorotaia, l’uso di bus elettrici, il disboscamento e la formazione di terrazzamenti, un anfiteatro nella cava, la creazione di un nuovo approdo per le barche, ristoranti, bar, potenziamento stabilimenti, eccetera. La nostra associazione, da sempre fruitrice dell’Isola con i propri soci, fino all’inizio dei lavori, previsto nella seconda metà del 2020, una serie di escursioni sull’isola per tutti coloro che desiderano vederla e viverla prima dell’inizio dell'intervento”. Un addio naturalistico e sentimentale che non può proprio contemplare una stretta sui partecipanti. “Vista la particolarità della situazione – assicurano infatti dall'associazione - queste gite non verranno fatte a numero chiuso come al solito per dare a più persone possibili questa opportunità”. Si tratterà in particolare di camminate di livello medio/facile della durata di tre ore. Previsione di spesa 5 euro a testa. Per partecipare occorrerà associarsi a Mytrekking. Poi gambe in spalla, pronti a salutare l'isola di sempre, strada facendo.