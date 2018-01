Golfo dei Poeti - Nella giornata odierna si è svolto un incontro tra amministrazione comunale lericina e impresa per definire alcuni aspetti operativi relativi ai lavori di riqualificazione del campo sportivo “Piero Bibolini” di Falconara di Lerici. I lavori inizieranno a metà febbraio, la società vincitrice della gara di appalto ha proposto, oltre a un consistente ribasso in denaro di circa il 19%, anche migliorie rispetto ai tempi di realizzazione che saranno ridotti a circa 70 giorni. I lavori riguarderanno il manto del campo da gioco completo di tracciatura, porte e panchine, la recinzione e i fari per l’illuminazione notturna; la stessa società, Limonta Sport spa, si occuperà della manutenzione straordinaria annuale fino al 2025. Per quanto concerne gli spogliatoi è in elaborazione uno studio di fattibilità per soluzioni migliorative.



È stata l’occasione anche per effettuare alcune verifiche relative alla viabilità della frazione di Pozzuolo che, per consentire il transito dei mezzi d’opera del cantiere, subirà alcune variazioni che verranno illustrate dettagliatamente nelle prossime settimane.

REDAZIONE

25/01/2018 20:09:56