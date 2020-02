Dalle città d'arte al mare, passando per l'Appennino: la Lunezia si ritrova

Golfo dei Poeti - Da anni è fautrice dell’aggregazione territoriale di parte della Padania con le aree tirreniche e il prossimo 7 marzo si ritroverà a Lerici per la tradizionale assemblea annuale. L’Associazione Culturale Lunezia dà appuntamento alla Baia Blu alle 11 per l'adunata che servirà anche per rilanciare la programmazione, basata sui punti cardine del Manifesto

luneziano: infrastrutture, turismo, centralità dell’Appennino, sistema fieristico, rete universitaria. In particolare, in questa fase, saranno esaminate le azioni possibili per definire un sistema turistico che, a partire dalla grande attrattività delle Cinque Terre e del golfo spezzino (Lerici e Portovenere), possa integrare, negli effetti positivi, anche tutte le altre aree luneziane (Apuane, Città d’arte, Parchi, Sentieristica). “Già nel mese di novembre 2019 avevamo promosso un confronto tecnico-politico sulle Infrastrutture del Corridoio Tirreno-Brennero, al fine di dare un impulso alle azioni necessarie per il completamento di queste grandi opere (Pontremolese e Autocisa-Brennero) che sono strategiche per i trasporti nazionali e internazionali, oltre che fondamentali per le esigenze delle comunità e dei territori attraversati”, dichiara il vicepresidente, Paolo Borzoni, che conclude: ”Ora dobbiamo riuscire a far smuovere la politica e le istituzioni anche per trovare una giusta ricetta che sia capace di mettere a sistema le grandissime potenzialità turistiche che sono presenti nella geocomunità luneziana, dalle città d’arte padane, alle Cinque Terre, passando per il valore ambientale dell’ Appennino”. Si tratta ora di sensibilizzare il mondo politico, culturale ed economico affinché queste buone idee possano camminare su gambe sempre più solide e sicure. Per partecipare all'assemblea e al pranzo sociale, è necesaria la prenotazione al sig. Paolo Borzoni, 3487329080.

