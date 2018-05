Golfo dei Poeti - Le "passeggiate" notturne dei cinghiali stanno diventano una consuetudine a Porto Venere dove gli animali si spingono nel borgo, ormai senza troppe remore, in cerca di cibo. Nei gironi scorsi erano stati immortalati in piazzetta dalle tante persone che avevano appena finito di cenare, mentre questa sera una coppia di ungulati si è lasciata fotografare senza troppi problemi sulla spiaggetta a pochi metri dal mare.

Cinghiali in riva al mare a Porto Venere "Passeggiata" notturna per due ungulati.

