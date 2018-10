Golfo dei Poeti - A partire dall'1 ottobre e fino al 31 marzo i cani potranno godersi le spiagge lericine. L'amministrazione comunale infatti offre loro la possibilità di accedere agli arenili per sei mesi.

"Molti cani apprezzano correre sulla spiaggia e non mancano le occasioni per un tuffo fuori stagione - commenta Claudia Gianstefani, consigliere delegato all'Ambiente -. E' sempre bene tuttavia tenere presente il rispetto per i luoghi dove si portano a sgambare i nostri cani e per le persone che fruiscono della spiaggia anche nei mesi autunnali e primaverili. La volontà di questa amministrazione è quella di estendere a tutte le spiagge del Comune la possibilità di accesso al migliore amico dell'uomo, da ottobre a marzo. Una possibilità che, in precedenza, era previsto solo per alcune porzioni di spiagge".



È bene ricordare ai proprietari alcune norme di buon comportamento.

In particolare:

E' importante tenere costantemente sotto controllo il comportamento del proprio amico a 4 zampe, di cui si è direttamente responsabili. Solo i proprietari conoscono il carattere del proprio pet, quindi sarà loro premura, se il cane è poco socievole, tenerlo vicino a sé. Ma anche per i cani più ubbidienti si raccomanda assoluto controllo. .

È importante avere sempre con sé il sacchettino per la raccolta delle deiezioni e una bottiglietta di acqua da versare sulla minzione.

E' fondamentale gestire il proprio cane, evitando che infastidisca le persone presenti in spiaggia.



REDAZIONE

09/10/2018 14:00:11