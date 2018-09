Golfo dei Poeti - Una mano... tira l'altra. Piacevole effetto domino oggi pomeriggio in una San Terenzo ancora balneare viste le temperature decisamente estive. Un paio di giovani ha avuto l'ottima idea di prendere dei sacchetti e ripulire la scogliera santerenzina dai rifiuti purtroppo incastonati tra le rocce. Nel giro di pochi minuti altre persone, notata l'ottima idea, si sono unite alla spontanea pulizia degli scogli, recuperando rifiuti su rifiuti, soprattutto plastica, una delle massime insidie per il mare e il suo ecosistema.

