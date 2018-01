Golfo dei Poeti - Proseguono sino alla fine del mese le battute di caccia al cinghiale. Domani, martedì 23, ce n'è in programma una in attuazione del "Piano di controllo del cinghiale nel Parco di Montemarcello-Magra-Vara". Verrà pertanto effettuato un intervento selettivo con la tecnica della girata dalle 7.30 fino a termine operazione in località Le Fogarole e località Groppina nei Comuni di Lerici e Ameglia. In caso di allerta meteo l'intervento non sarà effettuato.

