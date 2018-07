Golfo dei Poeti - Anche Lerici ha aderito alla campagna 'Sopra le righe' lanciata dalla Regione Liguria. Una campagna di promozione turistica “per scoprire segreti, peculiarità, arte, storia e aneddoti del territorio ligure attraverso itinerari che uniscono e risaltano la fierezza della Liguria. Il racconto dei nostri comuni attraverso tre percorsi colorati: Arte (rosso), Curiosità (blu) e Bambini (giallo), dipinti sulla strada con una particolare vernice cancellabile o speciali adesivi nei luoghi con i selciati storici - si legge nella descrizione del progetto -. Non si tratta dei soliti itinerari da guida turistica, ma di un’esperienza nuova: i cittadini hanno partecipato attivamente alla creazione dei percorsi di visita, stimolando il racconto che viene diffuso sui social. Per la prima volta sono stati gli stessi liguri a raccontare la propria terra e a mostrare il proprio orgoglio di viverci”.



In tanti hanno notato l'arrivo dei bollini colorati in terra lericina, dove il percorso rosso è dedicato a 'I segreti del centro storico di Lerici: architettura, arte e devozione'. Quello blu, dedicato alle curiosità, si snoda invece a Tellaro e porta l'eloquente nome 'Alla scoperta delle torri del borgo di Tellaro e della leggenda del polpo'. Resta l'itinerario dedicato ai bambini, che a colpi di giallo unisce, invitando al gioco, il parco giochi della Rotonda Vassallo con quello del lungomare santerenzino, di fresca riqualificazione.



La campagna, sostenuta dall'ormai arcinoto hashtag #orgoglioliguria, si è guadagnata un po' di ironia social da parte di Bernardo Ratti, presidente del Comitato di frazione di Lerici e della Società marittima di mutuo soccorso. “Tappeto rosso minimalista... avranno finito la stoffa”, ha scritto l'ex consigliere comunale di opposizione, ricollegandosi al red carpet che tanto ha fatto discutere l'estate scorso, in questo caso confrontato con i bollini rossi del percorso artistico-culturale.



Non è troppo convinto anche l'ex sindaco Emanuele Fresco, ora consigliere di minoranza. “Ho visto questi cerchietti colorati lungo alcune strade del nostro territorio – dichiara l'attuale capogruppo di 'Passione e competenza' -, inizialmente pensavo si trattasse di una campagna pubblicitaria di Boero Vernici, visto che su alcuni bollini c'è il timbro di questa ditta. Poi ho capito che è un progetto promozionale che rientra nella campagna 'orgoglio Liguria'. Non voglio entrare nel merito dell'iniziativa e, prendendo atto del fatto che tutto fa spettacolo, mi limito a dire che dovrebbe essere realizzata una brochure con piantina che illustri i percorsi e spieghi il perché dei vari colori; la si potrebbe realizzare grazie a una sponsorizzazione di Boero Vernici. Inoltre vorrei capire i costi di questa iniziativa: spero e mi auguro che per il Comune sia gratuita e che non si attinga alla tassa di soggiorno, visto che Boero Vernici si fa pubblicità. E visto anche che i costi di rimozione non saranno alti, di certo inferiori a quelli per il red carpet, dal momento che i bollini già si stanno staccando da soli...”.



I percorsi



Percorso arte (rosso), Lerici: Piazza Garibaldi, Piazza Mottino, ingresso al borgo, Salita Arpara, Via Revellino, Piazza San Giorgio, Castello, Via Zanelli, Oratorio di San Rocco, Chiesa di San Francesco.



Percorso bambini (giallo): Parco giochi Rotonda Vassallo, lungomare, parco giochi San Terenzo.



Percorso curiosità (blu), Tellaro: Piazza Figoli, Via della Pace, ingresso borgo fortificato, Oratorio In Selaà, Chiesa San Giorgio,

N.RE

24/07/2018 13:09:22