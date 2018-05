Golfo dei Poeti - "Lerici è sporca". "Che immagine diamo ai turisti?". "Non ci interessa tanto pagare meno Tari, ci interessa avere un buon servizio". "Perché non reintrodurre i cassonetti, almeno nelle zone più difficili?". "Il ritiro del vetro alle 5.45 del mattino, tre volte a settimana, è la nostra sveglia". "Non si può tenere l'umido in casa per troppi giorni, soprattutto chi non ha il terrazzo". "Sbagliato ridurre l'apertura dell'isola ecologica". "Mancano i cestini per i piccoli rifiuti". "Il porta a porta per le attività commerciali così non funziona ed è fonte di degrado". "Inaccettabile che il ritiro dei rifiuti, in occasione delle festività, vada al giro successivo, invece che alla prima occasione buona". "Nel 2017 a noi della catenaria avete dato uno sconto Tari del 40%. Ma il servizio non c'è... quindi il 60% è regalato". Queste ed altre critiche e perplessità hanno trovato voce stamani a Lerici, in sala consiliare, in occasione dell'assemblea a tema rifiuti e raccolta porta a porta organizzata dal Comitato di frazione di Lerici, presieduto da Bernardo Ratti, moderatore della mattinata. Numerosi interventi dal pubblico, un'ottantina di presenti e la consigliera Claudia Gianstefani, delegata al ciclo dei rifiuti, a incassare e ribattere. Al suo fianco, sempre per l'amministrazione, il vice sindaco Lisa Saisi.



"Capisco i problemi - ha detto la Gianstefani, che oltre ai mugugni ha ricevuto attestati di stima per impegno e disponibilità - ma i pro del 'porta a porta' sono più dei contro. Bisogna anche prendere coscienza del fatto che ogni cittadino ha la responsabilità civile di contribuire al funzionamento della comunità". La consigliere delegata ha ancora una volta detto no al riconsiderare l'introduzione dei cassonetti per integrare il PaP. L'idea è un'altra: "Contro abbandoni e irregolarità proseguiremo con i controlli della Polizia municipale che a breve, attraverso la firma di un protocollo di intesa con Acam Ambiente, sarà affiancata e supportata dagli agenti ambientali", ha detto la capogruppo di maggioranza. Che ha anche annunciato una prossima modifica per quanto riguarda l'isola ecologica degli Scoglietti, le cui 18 ore di apertura, spalmate in tre giorni - per effetto di una recente contrazione -, sono ritenute da molti cittadini inadeguate. "Tenere aperto come prima avrebbe rappresentato un dispendio economico inimmaginabile - ha spiegato la delegata -. Ma in futuro l'orario sarà ampliato e tornerà simile alla precedente organizzazione. Non dico la data, ma non accadrà tra molto".



Alla partecipata assemblea ha preso parte anche la politica lericina. C'erano l'ex sindaco Emanuele Fresco, ora consigliere di opposizione, l'assessore Marco Russo, il segretario provinciale di Rifondazione comunista Verushka Fedi, il segretario del Pd lericino Alessandro Attilieni, affiancato dalla compagna di partito e consigliere comunale Maria Chiara De Luca. Presente anche Fabio Vistori, timoniere di Effetto Spezia, che ha 'rimproverato' all'amministrazione comunale di non essere intervenuta, in sede di regolamento Tari, prevedendo degli sconti per chi ha il punto di conferimento lontano da casa, situazione che si verifica nelle zone più complicate del territorio.

N.RE

20/05/2018 20:00:34