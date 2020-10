Allerta meteo, Lerici chiuderà scuole e nidi

Golfo dei Poeti - Causa massimo grado di allerta prevista per domani dalle 12 alle 17 (arancione per temporali) il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti firmerà in serata l'ordinanza di chiusura di scuole e nido per domani lunedì 26 ottobre.

Redazione

25/10/2020 16:04:00