Golfo dei Poeti - Napoleonica, tra La Spezia e Porto Venere, fa rima con disagi al traffico. Sono innumerevoli gli episodi in cui gli automobilisti si sono trovati a fare i conti con code chilometriche e attese bibliche. L'ultimo in ordine di tempo è quello avvenuto domenica scorsa, quando, complice il bel tempo, centinaia di spezzini e turisti hanno deciso di fare una capatina a Porto Venere, come spesso accade nei fine settimana di quasi tutto l'anno. E quasi sempre, dopo il tramonto, sono moltissime le vetture che si accodano in prossimità del semaforo di Fabiano. Questa volta, però, la teoria di veicoli si è bloccata all'altezza dell'abitato di Marola. Il motivo è la presenza del semaforo del cantiere per l'allargamento della Provinciale 530 in corrispondenza dell'intersezione con Via Mori: le transenne dei lavori occupano la carreggiata lato mare e per qualche decina di metri è stato istituito il senso unico alternato. Domenica, però, il tempo a disposizione per il transito delle auto in direzione La Spezia era troppo poco per consentire di smaltire la coda. Il cronometro era uguale per i due sensi di marcia, solo che da una parte c'erano decine e decine di automobilisti, dall'altra quasi nessuno.



"Risultato: l'incolonnamento iniziava a Fezzano - riporta il portavoce di un gruppo di abitanti della zona, Stefano Faggioni - e si impiegava sino a un'ora e 20 minuti per percorrere circa 4 chilometri. A piedi si sarebbe fatto più presto".

"Questo è il dramma automobilistico a cui si deve aggiungere quello degli abitanti lungo la strada costretti a respirare i gas di scarico della coda. Un conto è un'auto che transita velocemente, altra musica è una fila di veicoli fermi per circa 4 ore davanti alle case. Senza dimenticare - prosegue - che il transito era pressoché impossibile anche per eventuali mezzi di soccorso".



Per questo i cittadini di Marola ritornano a chiedere a Provincia e Comuni della Spezia e Porto Venere, ognuno per le proprie competenze, di provvedere celermente e con chiarezza nei compiti tra gli enti a realizzare tutti gli allargamenti possibili lungo la strada, soprattutto in corrispondenza dei centri abitati. "Per esempio nel tratto tra il tabaccaio e la farmacia", afferma Faggioni. Altre richieste sono quelle di rialzare gli attraversamenti pedonali e i marciapiede, da realizzare dove sono mancanti, di ricavare indispensabili aree di parcheggio e, soprattutto, di progettare la realizzazione di una rotonda al confine fra i due comuni, all'incrocio di Cadimare, dove si verificano numerosi incidenti a causa della scarsa visibilità e della vegetazione.



"In sostanza chiediamo di dare attuazione a quanto da tempo abbiamo richiesto con l'ultima raccolta firme inviata al sindaco Pierluigi Peracchini e al presidente della Provincia, Giorgio Cozzani", conclude Faggioni.

TH.D.L.

25/01/2018 22:31:12