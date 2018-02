Golfo dei Poeti - Domenica 18 febbraio alle 17.30 nei locali della Borgata Marinara di Lerici - per iniziativa della Società Marittima di Mutuo Soccorso e della Borgata stessa - riparte 'Schietto di Liguria - Piatti liguri della tradizione lericina'. "Si parlerà delle vere ricette liguri tramandate a Lerici - ne abbiamo raccolte decine -, della gastronomia come cultura del territorio, di ricette di mare e di terra, con ingredienti poveri ma con risultati di alto livello, o con ingredienti portati dai naviganti dai punti più lontani del pianeta. Non mancheranno aneddoti e un po' di storia", spiega Bernardo Ratti, presidente della Marittima. Ingresso libero e aperitivo ligure per i soci della Borgata.

