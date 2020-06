"Le antenne sul castello di Lerici hanno poco di duecentesco"

Golfo dei Poeti - “Con il nuovo sistema di videosorveglianza è possibile controllare le zone strategiche del territorio comunale per tutelare la sicurezza dei cittadini. Sono state installate in oltre venti postazioni per il controllo della viabilità, dei centri storici, strade collinari, luoghi sensibili come le scuole o il centro rifiuti”. Questo l'annuncio dato ieri su Facebook dall'assessore lericino Marco Russo, al quale in serata ha replicato Bernardo Ratti uno degli animatori principali della piattaforma civica Buongiorno Lerici. “Naturalmente i comitati di frazione non sono stati nemmeno avvisati – ha scritto – inoltre si parla di “tutelare la sicurezza dei cittadini” ma questo stride un po' con quanto affermato in vari incontri con i Carabinieri di Lerici che hanno detto, numeri alla mano, che Lerici è un'isola felice e che i reati sono in diminuzione, sembra che tutti siano contenti di questa spesa quindi va bene così”. Ma l'attenzione di Ratti si sposta anche su un altro aspetto: “Il Castello duecentesco di Lerici, simbolo del borgo e conosciuto dappertutto, con le antenne, queste non duecentesche, appositamente installate per le suddette telecamere pare non ci fosse altro posto e che la Sovrintendenza fosse in altre faccende affaccendata”.

REDAZIONE

20/06/2020 18:30:39