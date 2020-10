Tragedia in autostrada, muore l'ex aquilotto Simonluca Agazzone

Fuori provincia - Il risveglio dopo la prima vittoria in serie A non può essere di festa per lo Spezia Calcio. Questa mattina è arrivata la notizia della prematura scomparsa di Simonluca Agazzone, ex centrocampista aquilotto della stagione 2005/06, quella del ritorno in serie B dopo 55 anni di attesa. Il 39enne è rimasto vittima di un grave incidente stradale la scorsa notte sull'A16 nel territorio di Carpignano Sesia in Piemonte. L'auto su cui viaggiava insieme ad un'altra persona, anch'egli tra le vittime, ha sbandato impattando con forza contro un ostacolo. Da una prima ricostruzione pare che il guidatore abbia cercato di evitare dei cinghiali presenti in carreggiata.

Agazzone, originario di Borgomanero in provincia di Torino, aveva militato nello Spezia in due distinte annate. La prima nella serie C1 girone A edizione 02/03 ,provenendo dal Monza, compagno di squadra dei vari Fiori, Pisano, Mingazzini, Melucci, Cangini, Caverzan, Coti e Alessi tra gli altri. La seconda appunto nell'indimenticabile annata 05/06, pur da rincalzo e solo brevemente. In totale ha giocato con la maglia bianca per 22 volte. Mediano di impostazione e regista davanti alla difesa, era un prodotto del vivaio del Milan che lo Spezia affronterà proprio domenica prossima in campionato.

A.BO.

01/10/2020 12:00:42