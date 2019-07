Fuori provincia - Lo Spezia esce sconfitto nel primo test di peso del ritiro marchigiano. L'Ascoli batte gli aquilotti per 1-2 sul terreno del "Maurelli" di Sarnano, ma Vincenzo Italiano fa giocare in pratica tutta la rosa a disposizione nei 90 e passa minuti. In partenza sceglie un undici che oggi assomiglierebbe molto a quello che oggi, sulla carta, potrebbe essere lo Spezia definitivo. Le due assenze di Galabinov e Bidaoui vengono tamponate con Gudjohnsen e Delano, rispettivamente centravanti e ala sinistra. Aquilotti subito colpiti a freddo da Ninkovic che dopo 4 minuti può andare a segno su rigore, ma anche capaci di un'immediata reazione che si ferma però sul palo di Federico Ricci e nella posizione di offside di Ramos che aveva trovato il tap in. E' il gemello nuovo arrivato il più propositivo, ma sarà il fratello a trovare il pareggio. Anche in questo caso dal dischetto e dopo una discesa del mancino Ramos. La partita è divertente e giocata chiaramente senza troppi tatticismi. Anche Delano si iscrive alla lista dei colpitori di palo prima della fine della frazione.

Nella ripresa Desjardins tra i pali, Terzi e Ceccaroni al centro della difesa completata da Crivello e De Col sulle corsie laterali. A centrocampo spazio ad Acampora, Bartolomei e Awua, mentre in avanti ecco Pinto perno centrale, assistito da Buffonge e Gyasi. Sono questi due a provare a portare un po' di brio, ma il classe 2000 Pinto non riesce a capitalizzare gli spunti dei compagni. Al quarto d'ora dentro Bastoni per Terzi con lo spezzino che va a schierarsi nel ruolo di terzino sinistro. Quando De Francesco rileva Acampora l'Ascoli è già tornato in vantaggio grazie a Scamacca che batte Krapikas in uscita tra le proteste per presunto fuorigioco. Nel finale c'è qualche minuto anche per Benedetti al posto di Buffonge.



SPEZIA-ASCOLI 1-2

4'pt Ninkovic (rig), 24'pt M.Ricci (rig), 28'st Scamacca

REDAZIONE

27/07/2019 19:23:59