Internazionali di Roma, Musetti batte Wawrinka

Fuori provincia - 6-0, 7-6. Questo il punteggio con cui il tennista 18enne Lorenzo Musetti, originario di Carrara ma spezzino d'adozione e soprattutto di formazione sportiva, ha battuto ieri sera nientemeno che lo svizzero Stanislas Wawrinka, 35 anni, numero 17 del mondo, vincitore di tre tornei dello Slam (gli manca solo Wimbledon). L'occasione? I trentaduesimi di finale degli Internazionali di Roma.



“Non me l'aspettavo, ma credo proprio di essermela meritata. È un sogno – ha in conferenza stampa il giovane atleta, allenato dallo spezzino Simone Tartarini -. Non so quanti punti né quanti soldi ho guadagnato, mi sono solo goduto ogni attimo di questa partita. Spero di poterlo fare per il resto della carriera, il tennis per me è anche passione: un percorso difficilissimo e questa è soltanto una partita, mi sto avvicinando al Tour ma devo ancora compiere tanti step”. Tra gli elogi incassati dal giovane talento, anche quelli del campionissimo Jim Courier. Al prossimo turno Musetti dovrà affrontare un altro grosso nome del circuito, il 31enne giapponese Kei Nishikori, finalista agli Us Open del 2014.

N. R.

16/09/2020 14:31:55