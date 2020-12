Infortunio Orsolini, il Bologna rischia di non averlo al Picco

Fuori provincia - Protagonista per il Bologna nella sfida di Coppa Italia, Riccardo Orsolini rischia di non esserci al Picco per la sfida di campionato del 16 dicembre. L'attaccante cresciuto nell'Ascoli è uscito anzitempo durante la partita contro il Crotone e per lui si sospetta un guaio muscolare di non immediata risoluzione. Oggi gli esami medici diranno, qualcosa di più, ma la sua presenza contro lo Spezia è in forte dubbio già da ora.

01/12/2020 09:12:07