Fuori provincia - Un pensiero da tutta la serie B per Piero Braglia, tecnico del Cosenza. Il toscano è stato sottoposto nelle scorse ore a un intervento chirurgico programmato da tempo presso la divisione di Neurochirurgia dell’ospedale Federico II di Napoli. L'operazione è "perfettamente riuscita", fa sapere il sito ufficiale del club. Il tecnico rimarrà sotto osservazione per alcuni giorni.

