Il sorteggio dice Olimpico, gli ottavi di Coppa Italia si giocano a Roma

Fuori provincia - Si gioca all'Olimpico proprio come nel 2015. Il sorteggio degli ottavi di Coppa Italia dice quindi Roma-Spezia. Il programma prevede due date per la disputa, il 13 o il 20 gennaio 2021. Da decidere l'orario. La Roma entra in tabellone come testa di serie proprio in occasione della sfida agli aquilotti.





Programma

Fiorentina-Inter

Atalanta-Cagliari

Lazio-Parma

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Milan-Torino

Sassuolo-Spal

Juventus-Genoa

27/11/2020 16:31:13