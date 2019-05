Fuori provincia - "La Regione Puglia è pronta a fare la propria parte per garantire che lo spettacolo della seria A possa essere goduto nel migliore degli impianti possibili". Un tifoso barese doc sugli spalti del Via del Mare. Il governatore pugliese Michele Emiliano aggiunge un'altra buona notizia per i tifosi leccesi nel giorno della festa per il ritorno in serie A. La Regione ha pronti fino a 11 milioni di euro di contributi per adeguare lo stadio salentino alla massima serie. Annuncio che va di pari passo a quello del presidente Saverio Sticchi Damiani di aver chiesto alla città l'affitto dell'impianto per i prossimi trent'anni.

Ma già la disponibilità della Regione dovrebbe bastare a fare un profondo lavoro di restyling ad uno stadio che non è certo un esempio di modernità. "Abbiamo creato con Puglia Sviluppo ed insieme al Credito Sportivo un prodotto finanziario che, esattamente come un normale PIA, incentiva e finanzia il rifacimento degli impianti sportivi - ha continuato Emiliano - Nei giorni scorsi si sono svolti diversi incontri tra il mio Gabinetto, Puglia Sviluppo, il Credito Sportivo e rappresentanti dell'Unione Sportiva Lecce per mettere a punto un progetto che consenta alla città di Lecce di avere a disposizione lo stadio che merita".

