Fuori provincia - Nervi a fior di pelle per il tennista spezzino Alessandro Giannessi a Melbourne. L'atleta classe 1990, attuale numero 147 del ranking Atp, nelle scorse ore ha infatti visto infrangersi la possibilità di accedere al tabellone finale degli Australian Open, primo Slam dell'anno, a questo giro insidiato dalla pesantissima aria dovuta ai devastanti incendi che stanno attanagliando l'isola. Ma che è successo? Non è stata certo la sconfitta in sé nel turno di qualificazione a causare la furia dell'atleta spezzino, ma come è maturata. I fatti: Giannessi ha di fronte il sudcoreano Duckhee Lee. Vince il primo set agilmente 6 a 2, ma l'atleta asiatico si impone 7 a 5 nel secondo. Al terzo si arriva sul 6 a 6 e scatta il tie break. Qui l'azzurro parte forte e va avanti sul 4-0. Ma a questo punto l'avversario va a sedersi sulla sua panchina in preda ai crampi. L’arbitro gli concede il Medical timeout che, da regolamento, è vietato per problemi muscolari lievi come i crampi. “Il giocatore – recita la norma - deve attendere la fine del gioco in corso o il cambio di campo”. Lee torna in campo dopo diversi minuti di fronte a un Giannessi colmo di disappunto. E incredibilmente il tennista sudcoreano rimonta a batte lo spezzino 10 a 7.



La temperatura è già bollente – si veleggia sui 37 gradi – ma si scalda ulteriormente. Giannessi va infatti su tutte le furie e lascia il campo puntando il dito contro giudice di sedia e supervisor, che a suo avviso hanno concesso un Medical Time Out irregolare, viziando la partita. “No! No! Non è ammissibile, è una mancanza di rispetto incredibile. Non ditemi nulla perché vi mando tutti a quel paese ho perso uno Slam per questi qui”, ha sbottato uscendo dal campo il tennista spezzino rivolto all'organizzazione. E altre parole di fuoco sarebbero volate nel tunnel, come riporta su OkTennis il collega Diego Barbiani. Anche un “All'Atp sono tutti dei figli di p******!” dato come estemporanea e furente dichiarazione a un altro collega, Dario Castaldo. Delusione cocente quindi per il tennista spezzino. Una sconfitta fa sempre male, ma se arriva dopo un episodio quantomeno controverso brucia molto, molto di più.





N. R.

15/01/2020 20:01:31