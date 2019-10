Fuori provincia - "Si lavora meglio dopo una vittoria". Così Italiano e così Fabio Caserta prima della partenza per la Spezia. La Juve Stabia ne ha vinte due di fila e non si vuole fermare. "Pensiamo alla partita di domani senza calcoli sul turnover. Gli undici che giocheranno saranno quelli che secondo me possono dare qualcosa in più. Lo Spezia ci lascerà spazio? Noi non lo aspetteremo perché non è nelle nostre qualità. Dobbiamo avere un'idea di gioco e metterla in pratica. Lo spazio si può attaccare in diversi modi, ma di certo non saremo attendisti. In casa e fuori casa per noi non cambia nulla a livello di atteggiamento".

Come Italiano, ha passato settimane difficili quando i risultati non arrivavano. "Io e lui abbiamo fatto un campionato di vertice l'anno scorso, ma non l'abbiamo vinta noi ma i ragazzi. Loro stanno provando ad alzare l'asticella rispetto all'anno scorso, ma tutte in serie B hanno un periodo di difficoltà. Guardate il Cittadella, che ha perso le prime tre e poi si è risollevato. Noi non ci illudiamo di essere diventati bravi con due vittorie. Si ragiona solo partita dopo partita, perché la partita di sabato influenza poi quella di martedì".





25/10/2019 16:44:49