Toti: "No uscite dal centrodestra, non regaleremo voti"

Fuori provincia - Al termine del vertice del centrodestra alla Camera dei Deputati, Giovanni Toti ha rilasciato delle dichiarazioni con le quali il leader dei Cambiamo! vuole spegnere le voci che parlano di alcune uscite dalla coalizione per appoggiare un nuovo governo Pd-M5S: "Il centrodestra resta compatto. Bisogna vedere cosa succederà all'inizio della prossima settimana. Questa situazione lascia preoccupati ma non ci sarà nessuna uscita dal centrodestra. Noi siamo molto responsabili proprio per questo crediamo che questa crisi vada parlamentarizzata e che questo governo debba dimostrare di avere una maggioranza, se ce l'ha, che non siamo noi. Non è responsabilità regalare i voti a chi ha fatto poco e male".

Redazione

15/01/2021 11:59:32