Fuori provincia - Per il Ministro Dario Franceschini c'è ancora spazio per edificare un'alleanza strutturale con il M5S ma nel Pd in realtà i dubbi iniziano a pesare come macigni. Non solo Matteo Orfini, l’ex presidente dem che da settimane appare critico sulla linea scelta dalla segreteria Zingaretti nel voler tentare di trasformare l’accordo di governo con i pentastellati in una struttura politica condivisa. Andrea Orlando, che del Pd è vice-segretario, rilancia ma al tempo stesso dà un'ultimatum a Di Maio: "Al M5S chiediamo di fare sul serio o è meglio lasciar perdere: se la sensazione che trasmettiamo è quella di una scelta occasionale, quasi fortuita, diventa difficile cambiare il Paese e ridurre le paure”.

Redazione

18/11/2019 08:48:37