Joe Biden prende il largo, poche ore e sarà presidente degli Stati Uniti

Fuori provincia - E' ancora in vantaggio di 253 a 213 voti elettorali sul suo avversario, ma la progressione del conteggio dice che l'entrata di Joe Biden alla Casa Bianca è solo questione di tempo. Il candidato democratico ha preso il largo nello stato chiave della Georgia (che potrebbe bastargli per raggiungere la fatidica soglia di 270) ed è in vantaggio su Donald Trump anche in Nevada, Arizona e Pennsylvania. Margini risicati, a volte di poche migliaia di voti, ma con lo spoglio che si avvicina alla chiusura lo spazio per un clamoroso recupero del presidente uscente si fa quasi impossibile. La Commissione elettorale federale ha infine rilasciato una nota ufficiale parlando di "una totale mancanza di evidenze ci siano stati brogli", di fatto rispondendo alle allusioni di Trump.

REDAZIONE

07/11/2020 15:11:57