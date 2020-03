"Attività motoria all'aperto solo vicina a casa"

Fuori provincia - La nuova ordinanza del ministero della Salute rende ancor più stringenti le misure per il durissimo ma necessario lavoro collettivo di contenimento del contagio nell'ambito della pandemia da Coronavirus. Regole che saranno in vigore almeno fino al prossimo 25 marzo ma che probabilmente saranno allungate ben oltre la data fissata al lomento. Tra le disposizioni nazionali il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici con limitazioni sull’attività sportiva, che ora potrà essere svolta, ovviamente in modo individuale, solo nei pressi della propria abitazione. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha anche ufficializzato la chiusura degli esercizi alimentari che insistono nelle stazioni ferroviarie e stop agli spostamenti verso le seconde case nei giorni festivi. Un'ordinanza che rende nazionale ciò che in Liguria ma anche alla Spezia capoluogo era già in parte in vigore: lo stop assoluto alle seconde case era stato annunciato da Toti già nel pomeriggio di ieri, mentre il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini da tempo aveva reso off limits parchi, aree da gioco, e ultimamemente aveva vietato il trekking sui sentieri, così come l'area giardini e il lungomare. Nell'ordinanza ministeriale si legge: “È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”. E ancora: “Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”.

21/03/2020 09:15:56