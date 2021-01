Indennità Covid-19 respinte, le dritte per il riesame delle domande dei pescatori

Fuori provincia - L'Inps, a integrazione del messaggio 20 novembre 2020, inerente le richieste di riesame delle domande di indennità Covid-19 respinte per l’assenza del requisito di "pescatore autonomo", l’Istituto, fornisce ulteriori indicazioni operative. In sostituzione della documentazione richiesta precedente messaggio (al paragrafo 3), i lavoratori, in sede di riesame, dovranno presentare una autodichiarazione (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Nell’autodichiarazione dovranno essere indicati in maniera chiara e inequivocabile:

lo status di pescatore "autonomo";

la natura del reddito derivante dall’attività di pesca.

Il richiedente deve presentare, inoltre, l’eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa attestante il pagamento della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.

REDAZIONE

22/01/2021 18:52:27