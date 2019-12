Dotevè Experience unica startup innovativa ligure a partecipare alle fasi finali di Change Invitalia

- Dotevè Experience, giovane startup spezzina, è stata l’unica impresa innovativa in Liguria ad essersi classificata tra le prime posizioni nella sfida del 2019 Change di FactorYmpresa Turismo, indetta da Invitalia | L'Agenzia per lo Sviluppo e di conseguenza ad aver accesso alla seconda fase del programma che si terrà a Roma i prossimi 11 e 12 dicembre (leggi qui ).La call - offrire soluzioni innovative per cambiare il modo di viaggiare in Italia ed agire sul clima - era rivolta agli innovatori in startup che si occupano di promuovere il turismo sostenibile e responsabile nel territorio italiano.La mission di Dotevè non poteva essere più calzante: il servizio si occupa di fornire esperienze turistiche ecosostenibili utilizzando Vespa Elettrica, mezzo innovativo e green e un’app, Dotevè Experience, che mette a sistema borghi, attività, esperienze, punti panoramici e una rete di attori locali, secondo i principi della sostenibilità e dell’autenticità.Un grande risultato per il team di Dotevè, formato da Guido Silvano, Enrico Samarughi, Marta Michelis e Marco Marchi; che parteciperà all’Accelerathon Program, la sfida finale, che si terrà alla Città dell’Altra Economia romana, all’ Ex Mattatoio di Testaccio.Continuate a seguire la gara sui principali canali social!IG: dotevè@experienceFB: DotevèIN: Dotevè SRL