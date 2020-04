Cura Italia, in pagamento le indennità 600 euro per oltre il 60% dei lavoratori

Fuori provincia - Prosegue il pagamento delle indennità 600 euro, nella giornata di oggi saranno accreditati pagamenti per altri 700.000 lavoratori. Avviati anche i pagamenti per i lavoratori stagionali e i lavoratori autonomi dello spettacolo. Sommati con i pagamenti già accreditati oggi, l’Inps, con il supporto dei sistemi di pagamento del Mef e della Banca d’Italia, ha perfezionato l’accredito delle indennità nei confronti di 2.500.000 lavoratori, oltre il 60% di quelli che hanno fatto domanda. Nello specifico, i pagamenti in totale hanno interessato i lavoratori autonomi (67%), i lavoratori agricoli (17%), i liberi professionisti e collaboratori iscritti alla Gestione separata (10%), i lavoratori stagionali (4%) e i lavoratori autonomi dello spettacolo (1%). I pagamenti continueranno nel corso della settimana.

Redazione

16/04/2020 09:45:31